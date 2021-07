Un sanjuanino se tomó unos días en su trabajo y se fue a Mendoza, pero lo que iba a ser un viaje de placer terminó en una pesadilla porque le robaron su auto.

Según fuentes policiales, Gustavo Recabarren, un trabajador de Radio Universidad, se instaló con su familia en un hostel de calle Corrientes al 213 casi Salta, en plena capital mendocina. La noche del viernes 23, minutos antes de la medianoche, mientras Gustavo hacía un asado en el parrillero, escuchó arrancar su vehículo pero jamás imaginó que se trataría de un robo.

Cuando salió a revisar, su Fiat Uno blanco ya no estaba. De inmediato, llamó a la Policía pero los uniformados no le recibieron la denuncia hasta las 8 de la mañana del día siguiente porque afirmaron que las fiscalías en esa ciudad están de paro, por tal motivo no logró dar con información sobre las tareas que la policía realiza para ubicar su coche.

Antes de volver a San Juan, el damnificado salió a la puerta del hostel y vio pasar su auto, se sorprendió y corrió tras él pero no logró alcanzarlo. Si bien no pudo observar quién lo conducía, llamó nuevamente a la policía y contó lo sucedido, sin embargo no recibió ninguna noticia alentadora y le respondieron que trabajaban en su caso pero que no había novedades hasta el momento.

“Se nos fue el ánimo, las esperanzas y hasta las ganas de comer, más al ver que la policía de Mendoza no hizo nada. Al otro día me volví a San Juan con mi familia, amargado, es el auto que uno tiene para moverse y que compra con tanto sacrificio”, manifestó Recabarren.