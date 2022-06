El cadáver de un hombre fue hallado dentro del baúl de un automóvil que fue incendiado y abandonado en la localidad mendocina de Las Heras, y los investigadores no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hallazgo se produjo anoche, cerca de las 22, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un automóvil prendido fuego en las calles Santa Rita y San Martin, de Las Heras, a unos diez kilómetros de la capital provincial.



Personal policial junto a bomberos se acercaron hasta el lugar señalado y constataron la presencia de un Ford Falcon en llamas por lo que comenzaron las tareas para apagar el fuego.



Al revisar el vehículo, los efectivos hallaron en el baúl el cuerpo de un hombre robusto, atado de pies y manos y con signos de haber recibido golpes en la cabeza, por lo que se dio aviso a la fiscalía de Homicidios.



Momento después se hizo presente en el lugar el ayudante de fiscalía, Lucas Rubira, quien autorizo el desplazamiento del personal de la Policía Científica de Mendoza.



Durante el peritaje en el automóvil y los alrededores se presentó en el lugar el fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien recorrió la escena, mientras que los especialistas cerca de la medianoche indicaron que las tareas de relevamiento, que continuaban esta mañana con más luz.



Los pesquisas intentaron establecer la identidad de la víctima con un dispositivo biométrico, aunque no lo lograron. Posteriormente, al analizar el vehículo, se estableció que es trataba de David Piroli, de 38 años.



De acuerdo a los resultados preliminares de las pericias, el automóvil resultó quemado en un 90 por ciento y pertenece a una mujer, esposa de la víctima, a quien en las próximas horas se le tomará declaración.



Por su parte los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el hecho que, por la mecánica del crimen, aparenta ser un ajuste de cuentas.

Fuente: Télam - Foto: El Sol