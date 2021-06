La jueza Celia Maldonado dictó ayer prisión preventiva por 8 meses para Jonathan Vega (22) mientras se lo investiga por causarle la muerte a su padre luego de darle una trompada, en el Barrio Güemes de Rawson. El delito que le imputan es homicidio preterintencional agravado por el vínculo; es decir, Fiscalía entiende que tuvo intención de causar un daño en el cuerpo del padre pero no su muerte, porque se supone que el medio empleado (un golpe de puño) no podría haber provocado ese resultado. Ernesto José Vega (43, empleado municipal) luego de recibir la trompada golpeó su cabeza contra una pared y falleció por una hemorragia encefálica traumática, explicó el fiscal Adrián Riveros, y reveló que el imputado (practica kick boxing) actuó bajo los efectos del alcohol (0.62 g/l) y había consumido marihuana. Durante la audiencia, Jonathan Vega estuvo cabizbajo y cuando le preguntaron si quería declarar dijo que no, por recomendación de su defensora, María Noriega, quien solicitó la excarcelación, sin éxito.

El pasado viernes los Vega se juntaron en su casa con compañeros de trabajo a ver el partido de Argentina con Uruguay. La reunión se extendió y sobre la 1 del sábado Jonathan peleó con uno de los invitados. Cuando intervino su padre, lo insultó y amenazó de muerte. Lo peor ocurrió cerca de las 2.30, cuando los invitados ya se habían ido. Padre e hijo discutieron nuevamente y ocurrió la desgracia.