Los vecinos primero escucharon un estruendo y a los segundos la temblorosa voz de una mujer que pedía auxilio. Micaela Sepúlveda (29) sacó a los 5 niños del auto y caminó por el costado de la ruta hasta que una mujer la hizo pasar a su casa. Los chicos estaban todos lastimados y uno de ellos convulsionaba. Pero lo más lamentable le ocurrió al conductor del vehículo, porque quedó atrapado entre los hierros y su suerte quedó echada para siempre en el lugar.

El desastre ocurrió minutos antes de las 0.30 de ayer, cuando Orlando "Tocho" Lima (67) perdió el control del Chevrolet Corsa, se salió de la calzada y cayeron de costado al desagüe. Fue cuando circulaban por calle La Plata hacia el Sur, unos 200 metros después de pasar Lavalle, en Caucete.

Orlando "Tocho" Lima (a la derecha) no sobrevivió.

Quienes estuvieron en el lugar instantes después del accidente vivieron momentos de extrema tensión. Cuando el primer patrullero llegó, los vecinos y varios automovilistas que se habían bajado alumbraban con los celulares desde la calle hacia el interior del auto y algunos aseguraban que Lima se movía, pero la Policía dio la orden de esperar a la ambulancia y unos minutos después el personal médico constató que no tenía vida. Mientras eso ocurría, en una casa a unos 50 metros otros vecinos asistían a Sepúlveda y a sus hijos, dos nenas de 11 y 10, y tres nenes de 8, 5 y 1 año. La ambulancia cargó a los 6 y partió al Hospital Rawson, donde afortunadamente los médicos que los recibieron constataron que todos estaban fuera de peligro y unas horas después les dieron el alta, dijeron fuentes policiales.

¿Qué hacían y qué vínculos los unía? Desde el entorno del fallecido indicaron que el hombre mantenía una amistad con Sepúlveda, puesto que eran vecinos en la zona del Control Forestal, también en Caucete. Lima estaba separado, vivía solo, era jubilado y además hacía changas como albañil. A Sepúlveda le estaba haciendo una obra en su casa, confirmaron desde la familia. El sábado ambos se encontraron cerca del mediodía, cuando ella le pidió si la podía llevar a cobrar al centro caucetero. La versión de los familiares indica que regresaron a eso de las 15. Lo que no saben es a qué hora volvieron a salir. "No sé a dónde habrán ido. Capaz estuvieron dando unas vueltas, fueron a comer algo o se fueron para San Martín a pasear con los niños", vaticinó Lucas, hijo de la víctima fatal, quien además afirmó que "la verdad no sé qué puede haber pasado, mi viejo siempre andaba tranquilo, nunca andaba fuerte y menos si iba con menores, no creo que haya andado de joda con los niños". Vecinos de calle La Plata dijeron que minutos antes del vuelco vieron al Corsa pasar hacia el Norte, por lo que suponen que fueron a comprar a un kiosco de la zona y pegaron la vuelta por la misma calle. Además aseguraron que en el vehículo quedaron botellas de bebidas alcohólicas, pero en la Policía no confirmaron ni desmintieron esa versión.

A través de las pericias recolectadas por Criminalística, ahora los investigadores tratan de reconstruir el paso a paso de la tragedia para saber qué llevó a Lima a perder el rumbo. Lo que se sabe es que en el asfalto no quedó la marca de ninguna frenada de último momento. Un jefe policial dijo que quizás el conductor se quedó dormido, sufrió alguna falla orgánica o el vehículo tuvo un desperfecto mecánico. Tampoco descartan la posibilidad de que se le haya atravesado algún animal u otro vehículo.

"Era una persona ejemplar, nunca tuvo problemas con nadie, esto nos duele mucho porque mi papá pese a que era jubilado andaba bien", cerró el hijo de Lima, muy apenado.