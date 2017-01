Un jubilado la sacó barata ayer en la madrugada al protagonizar un tremendo vuelco a un costado de la Ruta Nacional 40, en Sarmiento.



Según su familia, el chofer se habría quedado dormido al volante y eso lo perder el control del auto que conducía. Luego el vehículo se fue a la banquina y dio un par de tumbos.



En la Policía indicaron que el conductor no sufrió heridas más comprometedoras gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad.



El siniestro se produjo alrededor de las 5 de ayer unos kilómetros al Sur de El Cerrillo, en Sarmiento, según contó Manuel Romero, hermano del herido.



A esa hora, Alberto Romero (64) circulaba hacia el Norte a bordo de un VW Cross Fox. El pariente comentó que el hombre regresaba de Mendoza de visitar a unos parientes y por la hora, no descartó que se haya quedado dormido. ‘Para mí cabeceó y ahí se le fue el auto. Mi hermano no se acuerda de nada. Se despertó en el hospital’, contó Manuel.



En la Policía también creen que el jubilado se habría dormido y que por eso el rodado que guiaba se fue hacia la banquina. Allí dio varias volteretas hasta quedar ruedas arriba entre unos yuyos y luego del aviso al 911, Romero fue trasladado al Hospital Rawson. ‘Mi hermano la sacó barata. Tiene dos costillas fisuradas y está golpeado’, dijo.