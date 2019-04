Asustada. Mariela teme que los ladrones vuelvan y la encuentren sola y hasta tiene miedo de atender la puerta de su propia casa.

Un matrimonio y su nieto vivieron el peor momento de su vida la noche del miércoles cuando tres hombres armados, uno de ellos con un cuchillo de carnicero, se metieron en una casa en la manzana E del barrio Conjunto 7 en Pocito.



Tras someterlos a golpes y amenazas, terminaron llevándose algunos aparatos y ropa.



Todo ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 23, cuando Héctor Flores (45) y Mariela Vanesa Cornie (42) pasaban la noche con su nieto de 5 años, Tian. Tras cenar, llamaron a su puerta y Mariela atendió a un sujeto que preguntaba por "direcciones". "Cuando abrí la puerta vi a tres tipos y uno me preguntó por direcciones, pero como las calles no tienen nombre no supe qué decirle" dijo la mujer. Pero cuando intentó cerrar la puerta, los tres hombres, dos de ellos con cascos, entraron por la fuerza y mostrando sus armas: dos revólver y un cuchillo tipo carnicero.



A golpes y amenazas obligaron a los adultos y al niño a tirarse al piso boca abajo y sin perder tiempo, empezaron a interrogar al matrimonio donde guardaban el dinero. Sin embargo, la familia no tenía ningún dinero en la casa, pero los delincuentes no confiaron en las palabras del hombre y la mujer, que entre ruegos, pedían que no le hicieran nada al niño. "En un momento, uno de los hombres agarró a Tian y me lo pasó para que lo calmara, por lo que lo abracé y le tapé los ojos para que no viera cómo le pegaban a mi marido. A mí me decían que me iban a apuñalar, estaba muerta de miedo y no paraba de llorar" recordó Mariela con escalofríos. Héctor, quien es comerciante de automóviles, hacía poco había concretado una permuta, por lo que creen que los delincuentes sabían de los negocios del hombre.



Pero lejos de tranquilizarse, se ofuscaron aún más, por lo que pusieron de pie al hombre y empezaron a amenazar con dispararle en la cabeza mientras uno apuntaba a su sien. Finalmente, tras casi media hora de horror, los ladrones decidieron llevarse lo que había a mano: tomaron un bolso y se llevaron ropa, un par de zapatillas, una plancha para el cabello, una cadena de plata y el televisor 32 pulgadas que estaba en el comedor. "Es la primera vez que nos roban en la vida y fue de terror" cerró la mujer. Comisaría 6ta investiga el robo.