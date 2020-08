En la madrugada del día 15 de Agosto, más precisamente a las 5 de la mañana, el auto de Diego Podetti quedó seriamente dañado debido a un choque que le produjo una camioneta Hilux blanca, la cual inmediatamente se dio a la fuga.

"Mi auto estaba estacionado en la puerta de mi domicilio. Sentí un fuerte estruendo mientras dormía, me levanté a ver por la ventada del departamento y no vi mi auto, estaba mucho más adelante estampado contra un árbol", comentó Podetti. Y agregó: "La policía está buscando con las cámaras del CISEM el dominio de la camioneta, incluso un vecino trató de perseguirlo pero no pudo, dicen que venía a mucha velocidad".

El propietario del vehículo dañado indicó que al parecer, el conductor de la camioneta que lo chocó se detuvo más adelante (semáforo de calle Paula Albarracín de Sarmiento) por las marcas de agua y aceite del pavimento y luego continuó su fuga.