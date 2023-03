'Yo necesito vivir tranquilo, en paz, que ella y su familia no me sigan más..., quiero terminar mi carrera, me duele muchísimo lo que me está pasando', dijo ayer Obiang Edu Bondomo Moisés, hombre de 33 años oriundo de Guinea Ecuatorial, África, que llegó a San Juan becado para estudiar ciencias políticas en la UNSJ y terminó preso acusado de violar a una odontóloga sanjuanina. Obiang estaba a poco de concluir esa carrera, cuando la profesional denunció (el 14 de septiembre de 2020), que durante el año en el que estuvieron en pareja, el sujeto la sometió a una relación enfermiza que incluyó múltiples violaciones. A raíz de esa investigación, el estudiante africano fue detenido y así seguirá, pues ayer el juez Maximiliano Blejman (Sala II, Cámara Penal) adhirió al pedido del fiscal Daniel Galvani y lo condenó a 7 años de cárcel (Fiscalía pedía 9) por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Quien no quedó para nada conforme con esa salida para el caso fue el abogado defensor Ricardo Lorenzo Mira. Según su opinión, durante el proceso no hubo una sola prueba para condenar a su cliente, descalificó los informes de una psicóloga que complicaron al imputado y resaltó el de un psicólogo de parte, en el que mostraba a la joven como obsesionada, celosa y controladora durante la relación que mantuvieron entre fines de noviembre de 2019 y diciembre de 2020.

El letrado, anticipó que reclamará ante la Corte de Justicia para intentar revertir el fallo.