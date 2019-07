Sin escapatoria. El conductor del Fiat Duna embistió al motociclista y no le dejó escapatoria, pues murió en el lugar.

Llevarle un lomo a su hija para que cenara fue lo último que hizo Sebastián Calvo (31), porque cuando intentaba regresar a su carro-bar chocó contra un automovilista y su destino quedó echado para siempre en lugar del hecho. La desgracia ocurrió minutos antes de las 23.30 del pasado domingo, en la intersección de calles José Dolores y Tulum, en Rawson, dijeron fuentes policiales. Horas antes había perdido la vida un niño de 3 años (ayer fue identificado) en otra tragedia vial, ocurrida en 25 de Mayo (ver Nota relacionada).

La víctima, Sebastián Calvo, padre de una adolescente.

La trágica partida de Calvo dejó sin consuelo a su familia y a sus amigos, quienes lo describieron como un "tipazo". El muchacho vivía con su mujer y su hija adolescente en el Barrio Güemes, en Rawson. Además de atender todas las noches su carro-bar en la zona de General Acha y José Dolores, tenía una carnicería frente a la casa de su padre y hasta hace poco estaba al frente de su propia barbería que tuvo que cerrar porque los otros trabajos le demandaban mucho tiempo. "No paraba, era un guapazo. Es algo que no se puede creer. Lo que más se va a extrañar va a ser su alegría, andaba siempre con una sonrisa, era jodón. Ese muchacho era increíble, en mi familia lloramos todos porque lo vamos a extrañar una banda. Lo he amado y lo voy a amar siempre", dijo su amigo Carlos Esteban Villavicencio, antes de contar que Calvo "hace un tiempo sacó a un pibe que andaba en la calle, lo instaló en su casa y le enseñó a hacer de todo, lo recuperó. Eso habla de lo tipazo que era".

El muchacho encontró la muerte cuando intentaba regresar al carro-bar después de haber pasado por su casa para dejarle un lomito a su hija. Para eso circulaba en su moto Yamaha 250 cc por calle José Dolores en dirección al Este, pero jamás arribó al destino, porque al llegar a Tulum fue embestido por un automovilista que conducía un Fiat Duna por esta última calle rumbo al Norte, según voceros policiales.

El impacto fue tan fuerte que Calvo agonizó unos minutos y falleció en el lugar a causa de las graves lesiones que sufrió en su cuerpo, sobretodo en la zona del pecho y la cabeza, informó la Policía.

Luego de la desgracia, el conductor del Duna (no trascendió su identidad) quedó detenido en los calabozos de la 40, acusado de homicidio culposo (matar sin intención).

Por otro lado, el cuerpo del motociclista fue trasladado a la Morgue Judicial, donde después de practicarle la autopsia fue entregado a la familia. Anoche lo velaban en Rawson. "El salón está llenísimo de gente, eso habla de lo que era", cerró su amigo.