Preocupados. La familia aguarda novedades de la moto.

La espera se hace larga para Juan Carlos Lencina (43) y no lo disimula. "Tengo muchísima bronca. Que le vengan a robar a un laburante como yo... no tienen vergüenza", se quejó. La impotencia es porque le robaron la moto que usaba para movilizarse hasta el trabajo y para llevar al hospital a su hijo discapacitado de 7 años, quien padece microcefalia y sufre de ataques epilépticos.



Todo ocurrió alrededor de las 21 del último jueves, en su casa del Barrio Conjunto 5, en Rawson. A esa hora, la familia Lencina, compuesta por Juan Carlos, su esposa Paola Quijano (38) y sus tres hijos de 16, 10 y 7 años, pasaban el tiempo juntos en el comedor de la casa. "Estábamos mirando televisión y vino una vecina. Me quedé hablando con ella cerca de una hora y cuando fui atrás vi que la moto no estaba", recordó Paola. Al parecer, en una distracción, un desconocido aprovechó para llevarse la Corven Energy 110cc que estaba parada en la puerta de la casa. Juan Carlos recibió la moto hace tiempo como pago por un trabajo de albañilería, oficio con el que sostiene la familia. "Ahora no tengo cómo moverme y necesito algo para llevar a Felipe al hospital si le pasa algo", se lamentó el hombre, que ahora está pidiendo colaboración para poder dar con el vehículo. "Tengo fe de que la voy a encontrar", cerró.