Destreza. Por una pequeña ventana que tiene el depósito se metieron los ladrones. Ayer varios efectivos policiales rastrillaron la zona buscando pistas para hallar a los autores del hecho.

Sin importarles que el casero dormía, delincuentes atacaron el depósito de una casaquinta de Médano de Oro, Rawson, y se alzaron con gran cantidad de máquinas y herramientas, dijeron en la Policía y las propias víctimas. Ocurrió en la madrugada de ayer, en una propiedad ubicada en la calle Nacional, entre América y Punta del Monte, en esa localidad rawsina.

El depósito, de unos 2,5 metros de ancho por 12 de largo, tiene una pequeña ventana cuyas rejas fueron violentadas por los ladrones para poder entrar.

De allí sustrajeron numerosos efectos del dueño de la propiedad y también del albañil que está construyendo la casaquinta.

El botín comprende costosas máquinas, como una cortadora de pasto, motosierras, una motoguadaña, entre otras, y también varias herramientas.

Las cámaras de seguridad no alcanzaron a filmar la maniobra de los ladrones

La víctima fue un comerciante que se encontraba de viaje. Es por eso que no saben bien qué y cuántas cosas fueron robadas, pero el casero dijo que a simple vista era mucho lo que faltaba. Ese muchacho además afirmó que al momento del hecho él se encontraba durmiendo y que no escuchó ningún ruido. El depósito saqueado está a unos 150 metros de su rancho, que en el techo tiene instaladas dos cámaras de seguridad pero que desgraciadamente no alcanzaron a filmar la maniobra.

Sobre el mediodía de ayer, varios policías de la subcomisaría de Médano de Oro y otros especialistas en delitos contra la propiedad, como los pesquisas de la Brigada Sur, rastrillaban el descampado por el que supuestamente escaparon los ladrones. Ese terreno separa el fondo de la propiedad con el Cristo Pobre, un asentamiento conflictivo que está en la mira de los investigadores. Personal de la División Criminalística también trabajó en el lugar recolectando huellas y otras pistas que puedan ayudar a dar con los malvivientes.

En noviembre del año pasado ya les habían robado herramientas a los albañiles y es por eso que construyeron ese depósito para guardar las cosas, pero a la vista quedó que a los delincuentes nada los detuvo. Los vecinos dijeron que la zona se volvió complicada, sobre todo por la cercanía con el mencionado asentamiento.

Hasta anoche no había detenidos.