"Mi papá está bien. Es la primera vez que pasa algo así acá", se lamentó una hija de la víctima.

Dos motochorros encañonaron a un comerciante cuando salía de su casa de Rawson para ir a trabajar y uno de ellos escapó en su auto, donde la víctima tenía unos $180.000, dijeron fuentes policiales. El vehículo es un Volkswagen Gol Trend 2013 que alrededor de 9 horas después apareció abandonado en una villa de Pocito.



El ataque ocurrió exactamente a las 6.49 de ayer, cuando Ernesto Flores (64) salía de su casa, ubicada en inmediaciones de Ruta 40 y Boulevard Sarmiento. Los investigadores están convencidos de que los asaltantes tenían el dato de que el comerciante iba a salir cerca de esa hora rumbo a su negocio de venta de bebidas, con esa suma. Es más, según el testimonio de una vecina, los delincuentes estuvieron escondidos detrás de un camión estacionado cerca de la vivienda de Flores. Y decidieron atacar una vez que el hombre sacó el Gol Trend a la calle y, sin detener la marcha, se bajó para cerrar el portón.

Una cámara de seguridad captó cuando uno de los motochorros apuntaba al comerciante



Una cámara de seguridad captó la secuencia, que en total duró apenas 18 segundos. Ese tiempo fue suficiente para que uno de los ladrones se bajara de la moto, amenazara a la víctima con un arma, se subiera a su vehículo y escapara. Los pesquisas suponen que los $180.000 que estaban en el interior no fue una sorpresa para los malvivientes, sino que ya sabían que iba a salir con ese dinero.



Lo concreto es que los ladrones, uno en la moto y otro en el auto, huyeron en dirección a la Ruta 40 y no los vieron más. En la filmación se ve a un Flores sorprendido que nada puede hacer para evitar el robo.



Una vez que dio aviso al 911, la Policía empezó a buscar el auto. Recién sobre las 16 fue encontrado por pesquisas de la Brigada Sur, a cargo del oficial principal Diego Ditieri. Lo habían abandonado en la Villa Huarpe, en Pocito, y según los voceros a simple vista no le faltaba más que el dinero. Personal de la División Criminalística peritó el vehículo en busca de huellas u otras pistas que puedan ayudar a dar con los motochorros. Esa parece una tarea difícil, puesto que a pesar de que quedaron filmados, no pudieron ser reconocidos porque uno tenía casco y el otro estaba encapuchado.