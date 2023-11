Una mujer expuso ante la UFI Anivi que su hijo de 4 años le reveló llorando que fue manoseado en el jardín de infantes al que asiste, en Rivadavia. Según su versión, el nene señaló a uno de los porteros y ese hombre ya fue separado provisoriamente del cargo, mientras avanza la investigación en su contra. El escándalo salpica al JINZ 44, que funciona en la sede de la Escuela Independencia Argentina, situada sobre calle Lavalle. La propia madre del niño (no identificada para proteger al menor) confirmó la información a este diario. Dijo que el develamiento fue en la tarde del último lunes, día feriado, mientras sus dos hijos mayores preparaban la mochila para ir a la escuela al día siguiente.

La denunciante relató que en ese momento su hijo de 4 años comenzó a ponerse nervioso y a llorar. Y que al interrogarlo supo algo que jamás hubiese querido escuchar. "Él amaba ir al jardín, pero me dijo que no quería ir más, que tenía miedo porque le habían tocado las partes íntimas y todo el cuerpo", afirmó. Según su versión, en ese momento el nene señaló a uno de los porteros. Esa persona ya fue separada y se encuentra en la mira de la Justicia. Mientras que, después de la denuncia inicial y en momentos en que la madre ahondó en las conversaciones con su hijo, surgió el nombre de otro portero. Es por eso que la mujer ya solicitó que también sea incluido en la lista de sospechosos porque "al menos debe ser cómplice". "Tengo impotencia. Para colmo, cuando fui a hablar la maestra defendió al agresor", se quejó. Agregó que el abuso habría sido en momentos en que su hijo jugaba en el patio, fue llamado por el portero y llevado a un lugar cerrado, presumiblemente a los baños.

Al día siguiente de esa explosión de su hijo, la mujer hizo la denuncia en la UFI Anivi, desde donde, además de gestionar la suspensión del principal sospechoso, consiguieron que ese hombre no pueda acercarse ni contactar a la presunta víctima ni a su grupo familiar.

"Mi hijo no quiere ir a la escuela, no lo he mandado y no lo voy a hacer. Sólo pido justicia", cerró la madre.