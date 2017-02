Un electricista fue a hacer una ‘changa’ a un barrio cerrado de Rivadavia y murió por una descarga eléctrica mientras hacía mantenimiento en una pequeña cámara subterránea.



En la Policía afirmaron que, aparentemente, la víctima se confió y no se puso guantes de protección creyendo que la caja no tenía corriente. El martes hubo otro electrocutado en Chimbas.



El caso se conoció ayer, pero sucedió el miércoles a las 16 en un barrio cerrado conocido como Loteo Ghilardi en callejón Gómez, cerca del Bº Illia, Rivadavia. Luis Aldo Pacheco (37), la víctima, fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga pero ya estaba sin vida, informó la Policía.



Pacheco, que era separado y tenía 2 hijos, hacía un mes que había quedado sin trabajo en una empresa. Él era electricista matriculado y últimamente sólo hacía changas, dijo su hermana Mónica.



En la Policía contaron que Pacheco supuestamente fue contratado por el dueño de ese loteo para que hiciera el mantenimiento de una cámara subterránea del alumbrado de la calle interna de ese condominio.



Su familia afirmó que Pacheco era cuidadoso con la seguridad. Sin embargo, los policías explicaron que, según testigos, en este caso no se puso guantes.