Los aparatos sustraídos provocaron que dejara de funcionar, por ahora, el comedor de Cáritas en el predio de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, en Rawson.

La casa de Cáritas ubicada en un predio parroquial en el Barrio Congreso, Rawson, fue blanco de un dañino robo la siesta del miércoles. Al menos tres ladrones (una testigo los vio) ingresaron al comedor del nuevo salón en construcción, luego de abrir un postigo de la entrada principal y abrir las puertas desde adentro, ya que las llaves estaban puestas. Adentro, rompieron numerosas bolsas con ropa donada pero como no hallaron nada de valor pusieron su mira en los electrodomésticos de la cocina, usados para hacer funcionar el comedor comunitario del barrio.



En minutos, robaron dos freidores marca Yelmo y Phillips de 3 litros, una multiprocesadora Electrolux y una garrafa de 15 kg. Allegados a Cáritas contaron que los delincuentes fueron vistos cuando huían, a eso de las 16.30, por calle Brasil.



Al llegar a la casa de Cáritas, sus responsables encontraron la ropa desparramada, pero lo más doloroso fue descubrir que ya no estaban los electrodomésticos para hacer la comida a los niños.



En total, calculan que el valor de lo robado es de unos $30.000.



Todo había sido donado por vecinos y miembros de la comunidad, a excepción de la multiprocesadora que fue cedida por Desarrollo Social.



Hace 25 años que la Parroquia Nuestra Señora del Valle se construyó en el cruce de las calles Juramento y Brasil, y hace poco menos de 12 que Cáritas tiene su casa en el mismo predio, en Brasil y Chile. A principios del año pasado comenzaron a construir lo que sería el nuevo comedor y salón multiusos de la casa, por lo que tuvieron que cerrar temporalmente el comedor, que planeaban inaugurar pronto. "Estábamos contentos porque habíamos juntado plata para comprar los vidrios y queríamos inaugurar la casa porque hace un año tenemos todo parado por la construcción. Pedimos por favor nos ayuden a recuperar lo robado porque si no, vamos a tener el comedor parado un tiempo más", dijo un dirigente.



En 2012, la Parroquia había sido blanco de otro ataque similar, cuando ladrones ingresaron a través de la Parroquia y se llevaron cosas de poco valor. En el lugar actuó personal de la comisaría 6ta y la división Criminalística quien hizo el levantamiento de huellas. Anoche se intentaba localizar a los ladrones.