"Nunca pensamos que podían hacerle algo así", dijo un familiar de Rubén Darío "Merluza" Quiroga (50), en una entrevista exclusiva con este diario. Es la primera vez que una persona del entorno del iglesiano habla públicamente después del terrible crimen.

"Fue muy shockeante para todos, para nosotros y para la población también, no esperábamos jamás que pasara esto, nadie se imaginó esto", agregó el familiar, que evitó identificarse.

Quiroga era buscado desde fines de mayo. Pero recién el último viernes el caso se destapó. Fue cuando Glenda Aciar (23) se quebró ante la Policía y confesó que su pareja, Luis Montaño (31), se enteró que se veía con Quiroga (habían tenido una relación anteriormente) y que fue él quien lo mató y lo prendió fuego.

La hipótesis que manejan en la Fuerza es que la propia Aciar pudo servir de anzuelo para atraer a Quiroga hasta su casa o a una zona cercana, y que allí fue sorprendido por Montaño. Suponen además que la víctima fue asesinada de al menos un golpe con un elemento contundente, que puede ser una barreta que el sábado fue hallada en un callejón cercano. Y que luego lo quemaron en una zona de cerros, a unos 1.000 metros de su casa, situada en inmediaciones de la Ruta Nacional 150 y la calle Tiro Federal, Rodeo.

La víctima, Rubén Darío Quiroga

La Policía encontró el viernes por la noche restos de huesos (muy pequeños) que fueron enviados a peritar. Estaban en el pozo negro de la vivienda de los sospechosos y para la familia del fallecido se convirtieron en una parte importante ya que consideran que les puede traer algo de consuelo. "Nuestra idea es ver si podemos rescatar algo de eso, de lo poco que quedó de sus restos. Y a eso ponerlo en una urna o algo que podamos llevar al cementerio y ponerle aunque sea unas flores. Queremos que tenga su descanso", indicaron. Agregaron que no saben si lo van a poder lograr porque "no sabemos si nos van a entregar algo". Actualmente esos restos se encuentran judicialmente involucrados en la causa y deben ser examinados por forenses para determinar si corresponden o no a Quiroga.

El familiar entrevistado por otro lado sostuvo que "da bronca la forma" en que lo mataron. "Pegale, hacelo c... a piñas, no sé, otra cosa. pero algo así... quemarlo, prácticamente desaparecerlo.. Ninguna persona del mundo merece morir así, más allá de todos los problemas que pudo haber tenido. Es lamentable eso, nadie lo esperaba y muchos menos nosotros, que lo maten y lo quemen", se quejó.

Por otro lado, agradeció a la Policía que "dentro de todo actuó bien" y a todas aquellas personas que colaboraron con la búsqueda. "Hemos buscado por millones de lugares, seguimos todas las pistas posibles, hasta en La Rioja se dijo que podía estar. Cuando alguien desaparecer vos pensás lo peor, y más cuando pasan los días y no tenes noticias. Nosotros queríamos encontrarlo, como sea, como esté, pero nunca te imaginás algo así", reiteró.

"Ahora esperamos que se haga justicia, dejamos todo en manos de ellos. Nosotros no vamos a tomar represalias ni nada por el estilo, las familias de ellos son inocentes", cerró.