Una noche de alcohol terminó de la peor manera para un grupo de amigos oriundos del departamento San Martín: cuando regresaban de un boliche en una camioneta, se estrellaron violentamente contra un árbol y tres de los siete ocupantes del vehículo murieron en el acto, dijeron fuentes policiales. Las víctimas fatales fueron identificadas como Federico Césped (21), Nahuel Acosta (20) y Federico Gómez (22). En tanto que el conductor Maximiliano "Coco" Ponce (21), Guido Quiroga (21), Agustín Avellaneda (20) y Mario Porra (25) fueron trasladados al hospital y todos están fuera de peligro, indicaron los voceros.



Ocurrió a las 3.45 de ayer, en Angaco, cerca del límite con San Martín. Los amigos hicieron la "previa" en el paraje San Ceferino y luego partieron al boliche angaquero "New Garage". Nunca se imaginaron lo que pasaría al emprender la vuelta, cuando se dirigían a dejar a Quiroga en su casa. Ponce guiaba la Ford Ranger de su padre por calle Divisoria rumbo al Este, cuando 150 metros antes de llegar a Santa Elena, perdió el control del vehículo al pasar por una elevación de la calle, se fueron hacia el costado derecho y todo terminó en tragedia cuando impactaron contra un gran eucalipto. La Ranger quedó destrozada, los siete ocupantes quedaron aprisionados en su interior y tres de ellos no tuvieron escapatoria. Los otros 4 fueron trasladados al Hospital Rawson con lesiones de distinta consideración, que no ponían en riesgo sus vidas.



Los pesquisas suponían que Ponce conducía a alta velocidad. Y no descartaban que haya estado borracho al momento del siniestro, versión que se confirmará o no con la prueba de alcohol en sangre.



Lo cierto es que en las casas de los fallecidos ayer era todo dolor. Césped hacía junto a su padre trabajos de albañilería y el sábado había terminado la secundaria. Gómez cursaba el ingreso para ser policía. Y Acosta ponía luces y sonido en fiestas y el año próximo tenía pensado estudiar Enfermería.

