Condenada. El 23 de agosto del año pasado, la madre de los tres chicos fue condenada a 30 años de cárcel por los abusos, las violaciones y la corrupción sexual de los menores.

Cuando se creía que todo había terminado. Cuando en agosto del año pasado le dieron 30 años de cárcel a su madre, por ser la principal promotora de los abusos, las violaciones y la corrupción sexual de sus propios hijos (un chico con retraso mental de 15 años, su hermano de 14 y una nena de 12), los tormentos sexuales volvieron contra uno de esos niños. Y otra vez de la mano de una persona que no se esperaba: ahora, fue el padre de esos menores quien cayó preso por orden del juez Guillermo Adárvez por haber violado a su hija, dijeron fuentes judiciales.



El sujeto cayó en las últimas horas, luego de que la nena ratificara en el Anivi lo que le había dicho a su tía: que su papá la violó al menos dos veces, indicaron.



El traumático despertar y las terribles experiencias sexuales de esos niños se habían conocido en mayo de 2017. El 22 de mayo, precisamente, el mayor se defecó en la escuela especial a la que concurría y al ayudarlo notaron que tenía verrugas. El informe del médico fue claro: eran producto de una enfermedad de transmisión sexual.



Entonces se abrió la investigación hacia todo el entorno familiar y la verdad resultó más grave todavía, pues se descubrió que la nena había sido violada y ya no era virgen.



Y porque comenzaron a circular versiones tremendas, que tenían a la madre como principal protagonista. Que obligaba a sus hijos a tener sexo entre ellos. Que los llevaba a un vecino para prostituirlos a cambio de dinero. Que sometía a los varones a practicarle sexo. O que los hacía ver cómo ella tenía relaciones con otros hombres y hasta con un perro, fueron parte de los crudos relatos en la causa.



En la investigación no se pudo probar quién violó al chico discapacitado y a su hermana. La madre acusó a su segundo hijo y negó todo lo que la complicaba.



En el juicio, la Asesora de la Niñez, Patricia Sirera, pidió al juez Juan Carlos Peluc Noguera (Sala II, Cámara Penal) que ordenara a la Dirección de la Niñez evaluar quién debía cuidar. Según voceros, una tía se hizo cargo, pero el padre le quitó a la nena hasta junio pasado, cuando le contó a esa mujer que ya no quería ir con él por las "cochinadas" que le hacía.



Ex comisario federal, preso por abusador

El juez Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción) ordenó detener al comisario general (RE) de la Policía Federal, Ángel Darío Monzón (64 años, señalado también como feligrés de la religión mormona), sospechado de haber cometido abusos sexuales simples y al menos un caso de un abuso sexual gravemente ultrajante contra una familiar directa suya, entre los 8 y los 14 años de la víctima. La detención del ex jefe policial, con último destino en Ushuaia, Tierra del Fuego, ocurrió luego de que la menor detallara en el Anivi desde cuándo y cómo ocurrían los abusos.



El caso había llegado a la Justicia en los últimos días de julio, cuando la niña le contó a su mamá lo que ocurría cuando visitaban, principalmente, al sospechoso en su casa de Santa Lucía.



Según voceros judiciales, de ese relato se desprendió que la mayoría de los años los abusos consistieron principalmente en manoseos. Y que el episodio más grave ocurrió en enero último, cuando a esos manoseos se le sumó la introducción de dedos en sus genitales, indicaron.



Ahora, el ex jefe policial tendrá la oportunidad de defenderse, aportar prueba y dar su versión de los hechos.