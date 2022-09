El conductor de Tv Marcelo "Teto" Medina pasará la noche detenido en la comisaría primera de Berazategui a la espera de ser indagado mañana a primera hora en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", que no contaba con habilitación oficial.



El exintegrante de VideoMatch ingresó pasadas las 15 a la comisaría tras ser detenido esta mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo para "informarse de su situación procesal" según dijeron a Télam fuentes policiales.



Luego ingresó su abogado Adrián Tenca quien a la salida dijo a la prensa que Medina quedaba detenido en la comisaría "a la espera de ser indagado mañana por el fiscal, tras lo cual presentaré un pedido de excarcelación porque es absolutamente inocente".



"Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización", dijo Tenca a la prensa.



Agregó además que (Medina) "tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno".



Respecto a las razones de la acusación, explicó que "la Justicia tiene por uso tirar una red y detener a todo el mundo y eso esta muy mal. Le tiene que dar la libertad en forma inmediata después de que lo indaguen mañana. Medina no tiene idea de lo que pasaba dentro de la comunidad para el caso que hubiera pasado".



Precisó que el conductor "esta espectacular de ánimo sabiendo que es inocente. La Justicia tiene que probar su culpabilidad, la realidad es que una persona que va una vez por semana y no hace ningún tipo de actividad entiendo que no hay ninguna prueba contra él".



"Si la Justicia dice que hay 200 horas de escucha -sostuvo el abogado- tiene que relacionar eso con un acto ilícito que le imputa. Me manifestó que las madres y los chicos le tienen confianza y que si les hubiera pasado algo se lo hubieran contado".



Tenca destacó además que "Medina va a declarar mañana, no se negará, las charlas eran de un adicto recuperado a uno en recuperación, ese era su rol, no lo hacía desde ningún título ni nada. Creo que su condición mediática tiene que ver con su detención".



"No se si esta organización cometió un delito o no. El llegó acá como exadicto y me dijo que quiere declarar. Todo lo que él hacía está en las redes sociales y después promocionaba su propia charla", destacó el letrado.