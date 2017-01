El relato de Tatiana Marinero, mamá de Camila, apunta directamente a la negligencia de la colocación de los bancos que hay en El Pinar, Rivadavia.



Según lo que contó a DIARIO DE CUYO, su familia estaba el domingo por comer un asado en dicho lugar y cuando una de sus hijas se sentó y luego se volvió a parar, el banco se cayó sobre su pie.



"Llamé a mis tres hijas a comer, Camila se sentó y cuando se paró para alcanzar un vaso se le vino el banco encima. Con mi marido le sacamos el pesado cemento del pie", comenzó la madre de la pequeña de 9 años.



La niña fue llevada inmediatamente al Hospital Marcial Quiroga porque no paraba de llorar y el pie se le había hinchado mucho. "En el hospital nos dijeron que era sólo un esguince pero no me quedé con ese diagnóstico y me fui al Rawson. Allí me dijeron que tenía fracturado el empeine", explicó Tatiana.



Camila presenta múltiples fracturas y el médico que la atendió le recomendó a sus padres que buscaran un traumatólogo infantil por si necesita ser sometida a una cirugía.



El drama no termina ahí. Tatiana Marinero expresó que cuando acudió a la Municipalidad de Rivadavia, en busca de respuestas, en Mesa de Entrada le dijeron que se buscara un abogado y que hiciera la denuncia. "Yo quería que el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, me atendiera pero me lo negaron", reclamó.



Asimismo agregó que tiene dos hijas más, de 4 y 2 años, y que si ese banco se caía encima de alguna de ellas las mataba. "Quiero que no le pase a nadie más esto y que si mi hija tiene que ser operada, que desde la Municipalidad se hagan cargo", sentenció.



Finalmente, aclaró que su madre, quien se quedó en el lugar con las otras pequeñas corroboró si había otros bancos en el mismo estado y dijo que "la mayoría estaban sueltos". "La gente que estaba en El Pinar se ofreció para ser testigo de lo que pasó", resaltó.