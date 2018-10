“Tuve un angelito de la guarda que me cuidó”, dice Néstor López, de 51 años. El hombre es chofer de la línea 17 de la empresa La Positiva y en la noche de este martes se salvó de milagro. Un joven le disparó a matar porque su recorrido no tiene previsto a un lote de La Bebida, en Rivadavia.

“Anoche, en mi último viaje, dos jóvenes subieron en el Centro. Casi al final del recorrido, cuando ya habían bajado todos los pasajeros salvo ellos, me preguntaron si entraba a los lotes de la zona. Les dijo que no y se enojaron”, contó López a DIARIO DE CUYO, aún consternado por lo sucedido.

Y continuó: “Empezaron a insultarme y yo sólo les explicaba que ya no entramos a esa zona. Mi idea era no confrontar. Mientras seguían a los gritando, los dos se bajaron y desde la calle uno me amenazó diciendo: ‘Ya vas a entrar al lote y te vamos a agarrar’ y cosas por el estilo. Entonces, le respondí: ‘Qué me vas a agarrar, vos’. En ese momento, vi que sacaba un arma de entre su ropa”.

Fue entonces, que el chofer sólo pensó en acelerar, pero cuando aún no avanzaba escuchó un tremendo estruendo que lo hizo agacharse. “Sólo escuché la explosión y después, mientras manejaba sentía cómo caían los vidrios de la ventanilla de mi izquierda. Seguí sin pensar y cuando me alejé un poco me detuve para tocarme, ni siquiera sabía si estaba herido”, aseguró el conductor.

Tras lo sucedido, el hombre llamó al 911 y se dirigió a la empresa. Allí contó lo sucedido y luego fue trasladado a la Comisaría 34 para poner la denuncia.

“Me preguntaron cómo eran los chicos, la verdad es que respondí lo que me acordaba, no los miré demasiado. Calculo que tienen 16 o 17 años, no creo que lleguen a los 18. Pero seguro ellos sí se acuerdan de mí, por eso voy a pedir que me cambien de línea, ahora tengo miedo de circular por esa zona”, aseguró López.

Y confió: “Llevó 23 años trabajando en esto y la violencia ha crecido mucho. Es común que nos insulten o nos tiren piedras, pero nunca pensé que iba a vivir esto”.