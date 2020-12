Un niño de 13 años que fue este jueves bien temprano a comprar cigarrillos fue quien encontró el cadáver de Francisco "Paco" Archilla (60). El menor, vecino de la zona, fue mandado a comprar cigarrillos en un kiosco de inmediaciones de la casa del casero de la finca, ubicada en Calle 6 y Ramón Franco, en la localidad de Médano de Oro, en Rawson.

Cuando el chico regresaba, vio que la vivienda de "Don Paco" -como lo conocían en la zona- estaba con la puerta abierta y no se escuchaba ningún ruido. La curiosidad hizo que el niño empezara a llamar al hombre y, al no obtener respuesta, decidió ingresar al lote de la finca y luego traspasar la puerta de ingreso de la vieja casona.

La sorpresa fue mayúscula: se topó con Archilla tirado, sobre un charco de sangre. Asustado salió del lugar a pedir ayuda. Según fuentes policiales, el cuerpo del hombre presentaba puntazos en la zona del abdomen y un gran corte a la altura de una de las orejas. Hay algunos indicios que indican que el hombre quiso defenderse.

La casa, que tiene los servicios básicos, es de adobe y es la cabecera de una finca que esta temporada no se trabajó, mostraba en su interior signos de desorden. Un pequeño placard estaba todo revuelto.

Un vecino de Archilla -no tenía esposa ni hijos- dio un indicio sobre el posible botín que buscaba él o los ladrones: "'Paco' había cobrado el 6 de diciembre su pensión que la obtuvo hace como 5 años por un problema que tenía en la espalda", dijo el hombre.

Bernardo, que vive muy cerca de la casa del casero asesinado, agregó: "Ayer en la tarde estaba conversando con un tío que lo venía a visitar de vez en cuando. No escuché ningún ruido, lo vi por última vez ayer alas 19.30. La casa no era de él, se lo prestaban y hacía más de 10 años que vivía en la zona. Era un hombre tranquilo, no tenía problemas con nadie".

En el caso que tome fuerza la hipótesis del robo, no es la primera vez que a "Paco" lo atacan para robarle. Vecinos aseguraron que "unas 5 veces ya le habían robado y hace como tres años lo amenazaron con un cuchillo y le llevaron el televisor".

Por el momento no hay detenidos, Criminalística trabajó en el lugar para buscar pruebas que lleven a esclarecer el hecho. Fuentes de la investigación dijeron que hay marcas de ruedas de una moto que serían "frescas". Se hallaron en la parte trasera de la casa.