Un operario había caído con la máquina en el interior de una zanja en una obra particular en Pocito. Y el fuego que se desató no pudo ser controlado y destruyó todo el vehículo.

Una retroexcavadora terminó totalmente dañada por un incendio que se desató cuando el operario que la manipulaba cayó a una zanja de una otra particular en Pocito. El operario, identificado como José Lorenzo Pereyra (55), pudo ser rescatado y afortunadamente no sufrió lesiones de consideración, dijeron fuentes policiales.



Todo ocurrió aproximadamente a las 15 del pasado miércoles, cuando Pereyra maniobraba la Caterpillar modelo 2012 a un costado de la Ruta 40, cerca de la intersección con calle 12. Según la Policía, el terreno cedió y por eso la retroexcavadora terminó cayendo a la zanja, aunque los pesquisas no descartaban que el operario haya hecho alguna mala maniobra, dijeron.



Lo cierto es que la máquina quedó de costado en el pozo e inmediatamente después de la caída comenzó a arder. Una dotación de los bomberos de Rawson, a cargo del jefe Raúl Castro, llegaron al lugar y se encargaron de controlar finalmente el fuego. Con la ayuda de sus compañeros, Pereyra salió de la zanja, casi sin lesiones, indicaron los voceros.



La retroexcavadora, que es propiedad de Jorge Turesso, quedó completamente estropeada y ahora no puede volver a funcionar, según fuentes policiales.