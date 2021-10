Una nena de 5 años se cerró en que no quería ir a la escuela y ante la insistencia de una tía reveló que había sido abusada sexualmente por su profesor de Catequesis. El acusado fue identificado como Cristian Guillén, docente del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, ubicado en el Barrio Güemes, en Rawson.

"Me tocó el chochito y la cola", le contó la menor a su tía, según ella misma reveló ayer a este diario en una entrevista exclusiva.

Según la mujer, la charla que desató el escándalo fue ayer mismo, pasado el mediodía. Dijo que la quería alistar para ir a clases pero que su sobrina le contestó que no quería ir. "Hace dos semanas que venía así, sabía que algo le pasaba", expresó la mujer. Según su versión, la nena primero reveló que "el padre de la seño me reta" y que "hace cosas malas". Luego le contó que esa persona fue con ella al baño "a acompañarla a hacer pis", que "me tocó el chochito y la cola" y que "él también hizo pis". "Después me contó que cuando salieron e iban por el patio le hizo una seña como que tenía que callarse", manifestó la mujer. Y agregó, con bronca: "Trataba de contenerme para que me contara más cosas, pero juro que quería salir corriendo a buscarlo".

Los padres de la víctima radicaron la denuncia en el Anivi. También fueron a pedir explicaciones a la escuela, pero terminaron envueltos en bronca pues supuestamente la directora les contestó que posiblemente la menor estaba atravesando un "pico de estrés".

Según la familia, el abuso habría ocurrido a fines de septiembre, que fue cuando la pequeña comenzó a comportarse de manera extraña y a pedir no ir a la escuela. Incluso la nena estaba siendo tratada por el gabinete psicológico del colegio.

El acusado dicta Catequesis en Nivel Inicial (la víctima asiste a Sala de 5) y en Primaria. Además practica karate.

La denuncia fue recibida en el Anivi y recayó en el fiscal Raúl Iglesias. El caso generó conmoción en la comunidad educativa pues la versión circuló por los grupos de Whatsapp de los padres. De esa forma salió a la luz otro presunto abuso, el de una nena de 4 años que, ante la consulta de su entorno por ese docente, reveló algún episodio que ahora también compromete al catequista, pues ese caso también fue denunciado. Anoche los pesquisas aguardaban la orden para detenerlo.