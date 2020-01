Son 10 los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Todos están detenidos y podrían recibir prisión perpetua. Sin embargo, aparecieron mensajes en sus cuentas de Instagram que aseguran que son inocentes y donde piden que dejen de agredirlos.

“No crean todo lo que ven en las noticias, solo los que estuvimos ahí sabemos lo que realmente pasó”, es uno de los textos que apareció en el Instagram de Alejo Milanesi, uno de los detenidos. En ese caso, fue su novia la que se apropió de la cuenta para hacer las polémicas declaraciones: “No hagan caso a lo que dicen las redes, él es inocente”.

“Sinceramente no entiendo a la gente, me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuese algo fácil”, dice otra de las publicaciones hablando en primera persona.

Y agrega: “Si yo tomo la decisión de suicidarme y luego se demuestra que soy inocente, ustedes serían culpables del mismo delito del que me acusan”.

Una de las frases más polémicas la publicó Juan Pablo Guarino: “Voy a salir de esta porque tengo un buen abogado y sabe que soy inocente”. El joven también publicó una foto con su novia, a la que le dijo que la amaba y que iban a “volver a estar juntos”.

La publicación de Juampi Guarino, uno de los 10 rugbiers detenidos.

También aparecieron stories en el Instagram de Ayrton Michael Viollaz. En este caso, parece ser él el que escribe y asegura que “no tiene mucho tiempo” para usar el celular.

“No golpeamos todos, Pablo Ventura está detenido con nosotros y no tiene nada que ver. Cuatro de mis amigos fueron los que golpearon pero nos metieron a todos en la misma bolsa“, escribió.

Todavía no se sabe si fueron ellos los que tuvieron acceso a sus celulares para hacer las declaraciones o si alguien más utilizó sus cuentas para hablar en su nombre.