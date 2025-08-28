Abusó mediante manoseos a la hija de su ex pareja y recibió una pena sin prisión El sujeto abusó de la menor cuando la niña tenía entre 13 y 14 años.

Este jueves tuvo lugar un juicio abreviado donde un sujeto recibió una pena sin prisión. Según pudo determinar la investigación del Ministerio Público Fiscal encabezado por el fiscal Raúl Iglesias, el sujeto abusó sexualmente mediante manoseos de la hija de su ex pareja.

La chica que hoy tiene 16 años, fue abusada por la pareja de su madre cuando tenía entre 13 y 14 años y vivían en la misma vivienda. Los abusos ocurrían cuando la madre de la niña salía, en ese momento el abusador aprovechaba para tocarle los pechos por arriba de la ropa.

Este jueves se le imputó el delito de abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia y le otorgó una pena de 3 años de prisión condicional (sin encierro), además de una serie de reglas de conducta para el sujeto y medidas de protección hacia la menor.