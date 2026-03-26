    • 26 de marzo de 2026 - 19:15

    Allanamiento en Angaco: tenía más plantas de marihuana que las que permite el REPROCANN

    Personal de la Comisaría 20ª de Angaco llevó adelante el operativo por orden judicial. El propietario tenía autorización REPROCANN, pero superaba el límite legal de cultivo.

    Las plantas de marihuana secuestradas.

    Las plantas de marihuana secuestradas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de una investigación judicial, personal de la Comisaría 20ª realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Villa El Salvador, en el departamento Angaco.

    Leé además

    Brutal choque: un hombre murió después de que un camión que venía de Brasil colisionara con una camioneta

    Brutal choque: un hombre murió después de que un camión que venía de Brasil colisionara con una camioneta
    Misterio en Rosario: seis autos aparecieron incendiados durante la madrugada

    Misterio en Rosario: seis autos aparecieron incendiados durante la madrugada

    El procedimiento se concretó en cumplimiento de un mandato judicial y permitió el secuestro de un teléfono celular Samsung, además del hallazgo de plantas de cannabis y otras sustancias en el interior de la vivienda.

    Según fuentes policiales, el propietario del inmueble, de apellido Escudero, contaba con una habilitación vigente del programa REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis). Sin embargo, durante la inspección se constató que la cantidad de plantas cultivadas excedía los límites permitidos por la normativa vigente.

    Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal, que quedó a cargo de la causa para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.

    El operativo se enmarca en los controles que realizan las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de cannabis medicinal.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cayo junto con su padre por balear a un conocido, ahora es investigado por un intento de fuga de una comisaria

    Cayó junto con su padre por balear a un conocido, ahora es investigado por un intento de fuga de una comisaría

    reventaron un kiosco de droga en angaco: secuestran mas de 200 dosis y celulares usados como forma de pago

    Reventaron un kiosco de droga en Angaco: secuestran más de 200 dosis y celulares usados como forma de pago

    chimbas: liberaron al hombre que le disparo a su hermano tras confundirlo con un ladron

    Chimbas: liberaron al hombre que le disparó a su hermano tras confundirlo con un ladrón

    Un zapallo con sorpresa en el Penal de Chimbas: intentó ingresar un celular escondido en una calabaza

    Verdura con sorpresa en el Penal de Chimbas: intentó ingresar un celular dentro de un zapallo