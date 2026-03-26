Allanamiento en Angaco: tenía más plantas de marihuana que las que permite el REPROCANN

Personal de la Comisaría 20ª de Angaco llevó adelante el operativo por orden judicial. El propietario tenía autorización REPROCANN, pero superaba el límite legal de cultivo.

En el marco de una investigación judicial, personal de la Comisaría 20ª realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Villa El Salvador, en el departamento Angaco.

El procedimiento se concretó en cumplimiento de un mandato judicial y permitió el secuestro de un teléfono celular Samsung, además del hallazgo de plantas de cannabis y otras sustancias en el interior de la vivienda.

Según fuentes policiales, el propietario del inmueble, de apellido Escudero, contaba con una habilitación vigente del programa REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis). Sin embargo, durante la inspección se constató que la cantidad de plantas cultivadas excedía los límites permitidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal, que quedó a cargo de la causa para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.