    • 13 de marzo de 2026 - 08:28

    Apareció una mujer desnuda al lado del río: dijo que la abusaron

    El caso tiene en vilo a la vecina provincia de San Luis.

    Una mujer apareció desnuda a la orilla de un río y dijo que fue abusada. La encontraron este jueves, alrededor de las 09:00, pidiendo ayuda cerca del Río San Luis. El conmovedor episodio fue en las proximidades del cruce de las avenidas Lafinur y José Santos Ortíz.

    Las primeras informaciones indican que automovilistas asistieron a la víctima de unos 30 años y avisaron a la Policía. En una ambulancia del Sempro fue llevada al hospital.

    A las 09:35, motoristas de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial constataron la presencia de una mujer que manifestaba haber sido agredida. Al identificarse dijo que tenía 38 años, que estaba sin documentación y señaló que actualmente se encuentra en situación de calle, ya que el inmueble habría sido vendido.

    “Posteriormente arribó la ambulancia del sistema de emergencias, quien intentó brindar asistencia a la mujer. En un primer momento se negó a recibir atención médica y ser trasladada en ambulancia, aunque tras dialogar con el personal policial interviniente aceptó finalmente ser trasladada al Hospital, en un patrullero”, reseñó la fuente oficial.

    A los uniformados les relató que durante la madrugada habría estado en cercanías del río junto a dos hombres conocidos y que en las primeras horas de la mañana la agredieron. No obstante el ataque que sufrió, se negó a realizar una denuncia formal por escrito contra sus agresores.

    Pese a la negativa de hacer una denuncia, desde la Policía se informó que se pondrá el hecho en conocimiento de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de la atención médica que se le está brindando.

