Apareció una mujer desnuda al lado del río: dijo que la abusaron

El caso tiene en vilo a la vecina provincia de San Luis.

Una mujer apareció desnuda a la orilla de un río y dijo que fue abusada.

Compartir







Una mujer apareció desnuda a la orilla de un río y dijo que fue abusada. La encontraron este jueves, alrededor de las 09:00, pidiendo ayuda cerca del Río San Luis. El conmovedor episodio fue en las proximidades del cruce de las avenidas Lafinur y José Santos Ortíz.

Las primeras informaciones indican que automovilistas asistieron a la víctima de unos 30 años y avisaron a la Policía. En una ambulancia del Sempro fue llevada al hospital.

A las 09:35, motoristas de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial constataron la presencia de una mujer que manifestaba haber sido agredida. Al identificarse dijo que tenía 38 años, que estaba sin documentación y señaló que actualmente se encuentra en situación de calle, ya que el inmueble habría sido vendido.

“Posteriormente arribó la ambulancia del sistema de emergencias, quien intentó brindar asistencia a la mujer. En un primer momento se negó a recibir atención médica y ser trasladada en ambulancia, aunque tras dialogar con el personal policial interviniente aceptó finalmente ser trasladada al Hospital, en un patrullero”, reseñó la fuente oficial.

A los uniformados les relató que durante la madrugada habría estado en cercanías del río junto a dos hombres conocidos y que en las primeras horas de la mañana la agredieron. No obstante el ataque que sufrió, se negó a realizar una denuncia formal por escrito contra sus agresores.