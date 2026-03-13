Mandan cuatro meses al Penal a un hombre que cometió dos robos en Chimbas: una mujer y un panadero, sus víctimas

Los dos hechos habían ocurrido en diciembre. En uno de ellos amenazó a un panadero y le robó la moto; en el otro se hizo pasar por policía para robarle.

La Justicia condenó en juicio abreviado a Franco Ezequiel Ibaceta a cuatro meses de prisión efectiva tras declararlo culpable de cometer dos robos en el departamento Chimbas. El sujeto deberá cumplir su condena en el Penal de Chimbas.

Una panadero, el primer damnificado El primer hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2025, alrededor de las 11 horas, en la panadería San Miguel, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Tacuarí, en Chimbas. En ese momento, Ramiro Gómez se encontraba trabajando cuando el acusado ingresó al local y le manifestó que estaba armado, exigiéndole que le entregara todas sus pertenencias bajo amenazas de muerte. El trabajador le entregó un teléfono celular Samsung A12 negro y un juego de llaves que incluía las del local y las de su motocicleta. Luego de tomar los objetos, el delincuente cerró la panadería con llave y escapó a bordo de la motocicleta Honda Storm propiedad de la víctima.

Minutos después, personal policial observó a un sujeto circulando en una moto con características similares a la sustraída. Al advertir la presencia de los uniformados, el individuo intentó darse a la fuga, aunque finalmente fue identificado y aprehendido, confirmándose que se trataba de Ibaceta.

Una mujer, la segunda víctima del ladrón El segundo episodio investigado ocurrió días antes, el 6 de diciembre de 2025, cerca de las 22:20, en el Lote 24, también en Chimbas. Según la denuncia, el acusado llegó al domicilio y llamó a los gritos a la propietaria, María Isabel Andana.

Cuando la mujer salió a atenderlo, el hombre se identificó falsamente como policía y le dijo que estaba investigando un hecho delictivo en la zona. Incluso le aseguró que el supuesto delincuente podría haberse escondido dentro de la vivienda. Ante la negativa de la mujer de permitirle ingresar, el sujeto cambió su actitud y le exigió que entregara sus pertenencias.