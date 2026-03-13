[IMPACTANTE VIDEO] El momento exacto en el que dos motos chocan en un cruce peligroso de Rivadavia: 3 heridos

Ocurrió a plena luz del día en Avenida Ignacio de la Roza y calle Comercio, en La Bebida.

El momento exacto en el que dos motos chocan en cruce peligroso de Rivadavia

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Un grave siniestro vial ocurrió ayer en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, cuando dos motocicletas colisionaron violentamente en la transitada intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Comercio. El hecho cobró especial relevancia al conocerse que en uno de los vehículos circulaba un menor de edad.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el instante preciso del accidente. En las imágenes se observa cómo los vehículos impactan en la encrucijada, provocando que los ocupantes salieran despedidos hacia la calzada. Según fuentes policiales, la violencia del choque fue tal que alertó de inmediato a los vecinos y transeúntes, quienes fueron los primeros en asistir a los involucrados.

Como consecuencia del siniestro, los ocupantes de ambas motos —incluyendo al menor que viajaba como acompañante— sufrieron lesiones de distinta consideración. Al lugar arribó personal médico de emergencias, que procedió al traslado de los heridos al hospital más cercano para una evaluación más exhaustiva.

Hasta el momento, las autoridades trabajan en las pericias para determinar las responsabilidades del choque, apoyándose en el material fílmico que ya está en manos de la justicia para esclarecer si hubo exceso de velocidad o imprudencia por parte de alguno de los conductores.