Murió Darío Bazán: se estrelló contra un poste

Compartir







Los siniestros viales se cobraron el miércoles a la noche la vida de un motociclista de 48 años. La Justicia de Catamarca ordenó la operación de autopsia, medida judicial que se realizó ayer a la mañana en la morgue judicial. Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que pasadas las 23.00 horas un llamado telefónico al SAE 911 alertó a la policía de un grave siniestro vial en la Quebrada de Moreira, en la zona este de la Capital, donde había una persona tendida a la vera de la calzada.

Rápidamente, el móvil de la Comisaría Tercera se dirigió al lugar, donde al llegar encontraron el cuerpo de un hombre inmóvil, cuyo deceso fue confirmado minutos después por el personal del SAME, que llegó a solicitud de la policía.

Ante el deceso del motociclista, la policía resguardó la escena y dio aviso a la Justicia. En breve, el fiscal en turno del distrito este Dr. Jorge Palacios (h), se apersonó en el lugar junto al personal de la Unidad Judicial N° 3 y el médico legista, quien examinó a la víctima, recomendando que se le realizara la operación de autopsia.

De acuerdo con los indicios hallados en el lugar por los investigadores, la víctima, que fue identificada como Darío Orlando Bazán (48), se trasladaba sola al mando de una motocicleta Motomel Blitz Plus, dominio A234CAM, cuando por causas que son materia de investigación judicial perdió el control y chocó contra un poste del alumbrado público.