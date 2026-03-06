6 de marzo de 2026 - 08:37

Desesperada búsqueda de un menor que desapareció en San Juan antes de viajar a San Luis

El adolescente salió de su casa esta mañana temprano, sobre las 5, para abordar un colectivo hacia San Luis, donde vive su padre. Sin embargo la madre pudo constatar que no abordó el transporte y realizó la denuncia.

Se llama Santiago y sus familiares iniciaron una búsqueda porque no llegó al colectivo en el que viajaría a San Luis.&nbsp;

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

La policía y la familia de Santiago Emanuel Ortega, un menor de edad, mantienen una búsqueda urgente luego de que el joven fuera reportado como desaparecido durante la madrugada de este viernes.

Según informaron sus familiares, Santiago mide entre 1,70 y 1,75 metros de altura y habría salido de su casa entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana. El adolescente tenía previsto viajar a las 6:30 en colectivo hacia la provincia de San Luis, donde reside su padre, pero de acuerdo con las primeras averiguaciones no habría abordado el transporte.

Vestía un pantalón corto negro y una remera blanca y negra.

Ante la preocupación por su paradero, la madre del menor realizó la denuncia correspondiente, lo que permitió que se activara el protocolo de búsqueda de personas. Desde ese momento, las autoridades trabajan para dar con el adolescente.

La familia pidió que ante cualquier información se comuniquen al 264 45111598. También se puede llamar al 911.

