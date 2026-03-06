Prevén lloviznas y tormentas aisladas para este viernes 6 de marzo en San Juan

La lluvia y el viento le pusieron un freno a la ola de calor y la máxima será de 27º

El pronóstico del tiempo en San Juan anticipa una jornada inestable para este viernes 6 de marzo, con probabilidad de lloviznas por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al reporte, la temperatura mínima prevista será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, en un día marcado por la presencia de nubosidad y condiciones propicias para precipitaciones.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sector sudeste (SE) con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h a lo largo de toda la jornada.

El panorama climático se da luego de las intensas lluvias registradas en distintas zonas de la provincia, como ocurrió recientemente en Los Berros, en el departamento Sarmiento, donde se reportaron complicaciones en rutas por la bajada de agua. Para el fin de semana, las temperaturas continuarán en valores templados, con máximas que se ubicarán entre 25°C y 28°C.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.