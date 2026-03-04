4 de marzo de 2026 - 09:02

Una mujer denunció que le dieron una paliza a la salida de un boliche

La chica tiene 19 años y apuntó a un hombre, que se estaba peleando con otra mujer. Todo ocurrió en Villa Mercedes.

Por Redacción Diario de Cuyo

Una chica de 19 años llevó a la instancia policial y judicial la agresión que sufrió por parte de un hombre a la salida de un boliche de la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, cuando intervino para defender a otra chica que estaba siendo golpeada. El grave episodio ocurrió el domingo a la madrugada y tuvo una gran trascendencia al viralizarse el video de la pelea y la golpiza que sufrió.

En la denuncia que hizo en la Comisaría Novena dijo que cuando acudió en ayuda de otra chica que era golpeada, fue atacada por varias personas y según precisó, uno de sus agresores sería de apellido Vallica.

La joven fue examinada por el médico policial y constató que tiene lesiones como consecuencia de golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo. De acuerdo a lo que expuso en la Seccional Novena, la agresión que sufrió se produjo cuando vio que se golpeaban un hombre y la ex pareja de la hija de este.

En medio de la gresca, la hija del hombre intervino y la joven detalló que ante esta situación intervino alejarla para evitar que resultara herida. Fue en ese momento que comenzó a ser agredida por ella y luego por su padre, que fuera de control la pateó, la hizo caer al piso y le propinó un golpe de puño en el rostro.

No conforme con ello –según denunció la joven-, el hombre siguió agrediéndola con piñas y patadas. “Si una de esas patadas me pegaba en la cabeza, la historia podría ser distinta”, remarcó la chica en declaraciones a un medio de Villa Mercedes.

