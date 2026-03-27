    • 27 de marzo de 2026 - 23:24

    Arrebato, fuga y choque: cayó tras un robo y unifican su condena a 4 años

    Un caso de inseguridad en Rawson terminó con condena efectiva y unificación de pena tras un arrebato, fuga en moto y choque en plena huida.

    El hecho de inseguridad en Rawson terminó con detención tras un operativo cerrojo. &nbsp;

    El hecho de inseguridad en Rawson terminó con detención tras un operativo cerrojo.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento hecho de inseguridad en Rawson tuvo un desenlace judicial contundente: un delincuente fue condenado tras protagonizar un arrebato, intentar escapar en moto y terminar chocando en su fuga. La Justicia además resolvió unificar su pena con una condena previa.

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    Inseguridad en Rawson: arrebato y fuga en moto

    El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2025, cerca de las 18:00, cuando Natalia Quiroga esperaba el colectivo en Gobernador Castro y Néstor Kirchner.

    En ese momento, Mauricio Alejandro Nacif la sorprendió y le arrebató un celular Motorola Moto G20, para luego escapar corriendo y subirse a una motocicleta Zanella roja donde lo esperaba un cómplice.

    Choque en la huida y caída al asfalto

    Durante la fuga, el motovehículo en el que escapaban colisionó contra un auto en calle Córdoba, entre Tierra del Fuego y Laprida.

    El impacto provocó que ambos ocupantes cayeran al asfalto, generando una situación caótica que fue advertida rápidamente por personal policial en la zona.

    Detención tras un operativo cerrojo

    Al notar la presencia policial, los delincuentes intentaron escapar a pie hacia el Barrio Obrero, pero un operativo cerrojo permitió la aprehensión de Nacif.

    El sospechoso fue reconocido por la víctima, lo que resultó clave para avanzar con la causa judicial.

    Condena efectiva y unificación de pena

    En la audiencia, se acordó un juicio abreviado y Nacif fue condenado a 3 meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

    Además, la Justicia dispuso la unificación con una pena anterior de 4 años de prisión, lo que agrava su situación penal.

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