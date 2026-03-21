Balacera y conmoción: una nena de 11 años recibió un disparo y buscan al agresor

Un aberrante episodio causó conmoción en Mendoza. Una nena de 11 años fue baleada esta tarde en Godoy Cruz , en un hecho que es investigado por la Policía y que podría estar vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la zona, según indicaron fuentes policiales.

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El episodio ocurrió cerca de las 19:20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal.

Los vecinos dieron aviso al 911 cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron a un hombre corriendo del lugar.

Los vecinos en medio de una profunda conmoción

Según relató la madre de la menor, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.

La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital Lencinas y luego derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, junto a la UID y Policía Científica, quienes hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros.

El vínculo con un tiroteo anterior

El autor del ataque, un individuo que vestía campera azul con capucha y bermuda de jean, logró darse a la fuga y es intensamente buscado. La investigación apunta a una posible vinculación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en calle Renato Della Santa.