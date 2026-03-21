    • 21 de marzo de 2026 - 22:08

    Balacera y conmoción: una nena de 11 años recibió un disparo y buscan al agresor

    El episodio causó conmoción en Godoy Cruz. La menor recibió dos tiros: en la mano y la pierna. Relacionan el incidente a un tiroteo ocurrido la semana pasada.

    Balacera y conmoción: una nena de 11 años recibió un disparo y buscan al agresor

    Balacera y conmoción: una nena de 11 años recibió un disparo y buscan al agresor

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un aberrante episodio causó conmoción en Mendoza. Una nena de 11 años fue baleada esta tarde en Godoy Cruz, en un hecho que es investigado por la Policía y que podría estar vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la zona, según indicaron fuentes policiales.

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    El episodio ocurrió cerca de las 19:20 en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal.

    Los vecinos en medio de una profunda conmoción

    Los vecinos dieron aviso al 911 cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron a un hombre corriendo del lugar.

    Según relató la madre de la menor, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.

    La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital Lencinas y luego derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

    En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, junto a la UID y Policía Científica, quienes hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros.

    El vínculo con un tiroteo anterior

    El autor del ataque, un individuo que vestía campera azul con capucha y bermuda de jean, logró darse a la fuga y es intensamente buscado. La investigación apunta a una posible vinculación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en calle Renato Della Santa.

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