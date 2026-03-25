Baleó a su hermano en la cara: dijo que lo confundió con un ladrón, quedó detenido y se abrió una investigación

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Un violento episodio familiar sacudió la tranquilidad del barrio Los Andes, en el departamento Chimbas, durante la noche del pasado lunes. Un hombre terminó detenido luego de herir de un disparo en el rostro a su propio hermano, en un hecho que, según los investigadores, no se transformó en una tragedia de milagro. El caso ya se encuentra bajo la órbita de la Justicia, que busca determinar si el ataque respondió a una confusión o si existieron otros motivos detrás de la agresión.

El incidente se desencadenó cuando el autor del disparo, identificado por fuentes judiciales con el apellido Villaverde, accionó un arma de fuego a quemarropa contra su familiar. En su primera versión ante las autoridades, el sospechoso alegó haber confundido a su hermano con un delincuente que intentaba ingresar a la propiedad en medio de la oscuridad. Sin embargo, la gravedad del suceso y las circunstancias del hecho motivaron su inmediata aprehensión.

La víctima recibió el impacto de bala a la altura de la mandíbula y fue trasladada de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Afortunadamente, los profesionales médicos constataron que el proyectil no afectó órganos vitales ni puso en riesgo su vida, por lo que el joven permanece internado y evoluciona de manera favorable. Debido a la naturaleza de la lesión en la zona bucal, el herido aún no ha podido brindar su testimonio formal ante los encargados de la instrucción.

La investigación es llevada adelante por la UFI CAVIG, bajo la coordinación de la fiscal Claudia Ruíz. Desde el Ministerio Público se ordenaron diversas pericias en la vivienda donde ocurrió el ataque para recolectar evidencia y esclarecer la mecánica del disparo. Los pesquisas intentan establecer si efectivamente se trató de un error trágico en el marco de un presunto intento de robo o si los hermanos mantenían conflictos previos que pudieran haber desencadenado el violento desenlace.