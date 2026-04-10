    • 10 de abril de 2026 - 19:00

    Branka Motors: los dueños de la concesionaria acordaron devolver $524 millones a los damnificados

    Los dueños de la concesionaria Branka Motors reconocieron la maniobra y se comprometieron a pagar más de $524 millones en cinco cuotas a 352 víctimas.

    Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega, dueños de Branka Motors.

    Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega, dueños de Branka Motors.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una audiencia sin precedentes realizada este viernes en Tribunales, los propietarios de Branka Motors —los hermanos Alexs y Jonatan Marco junto a su socio Facundo Banega— se comprometieron a resarcir económicamente a sus víctimas tras múltiples denuncias por estafas en la venta de motocicletas.

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    El proceso judicial marcó un hecho inédito por su magnitud: dos salas habilitadas y un total de 166 víctimas conectadas vía Zoom participaron de la audiencia de reparación integral. En ese marco, 352 damnificados aceptaron el acuerdo, mediante el cual los empresarios devolverán un total de 524 millones de pesos.

    Según lo establecido, el monto será abonado en cinco cuotas. La primera deberá hacerse efectiva antes del 25 de abril, mientras que las restantes se pagarán con una periodicidad de 30 días.

    La causa había generado fuerte repercusión debido a que el esquema utilizado por la firma fue comparado con un sistema Ponzi, en el que los fondos de nuevos clientes eran utilizados para cubrir compromisos anteriores, sin respaldo real en la entrega de los vehículos.

    Como parte del acuerdo, familiares de los acusados se presentaron como garantes y comprometieron bienes, entre ellos dos inmuebles y vehículos, para asegurar el cumplimiento del plan de pago.

    Mientras avanza el proceso de reparación, los imputados continuarán detenidos y pasarán su último fin de semana en el Penal de Chimbas, a la espera de cumplir con las condiciones pactadas con la Justicia y las víctimas.

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