Brutal agresión a un reconocido comerciante, su esposa y su hijo: todo se originó por el festejo de gol de un niño El hecho lo sufrió el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson y ocurrió el domingo por la noche en el barrio Los Horcones. Denunció a una familia del barrio que calificó como "conflictiva".

Golpes, patadas y una brutal agresión en patota que sufrió una familia de Rawson terminó con el jefe de hogar con fractura de tabique y su esposa y su hijo sufriendo graves lesiones. El hecho lo sufrió Gastón Villordo presidente de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, que denunció el tremendo acto de violencia sufrido el domingo último en el barrio Los Horcones, en Rawson.

“En mi vida he vivido una situación como la que viví el domingo”, denunció el reconocido comerciante en declaraciones a Radio Sarmiento. El desencadenante fue un festejo de gol de su hijo menor que incluso tuvo un episodio de abuso sexual.

Según el relato de Villordo, todo sucedió cerca de las 21 horas del domingo. Villordo había salido a la casa de su madre a unas pocas cuadras del barrio y su hijo menor se quedó jugando a la pelota en la plaza frente a su casa. “Mi hijo de 8 años metió un gol y cuando festejó, este pibe que tiene 14 años, lo llama y le dijo vení. Le agarró la cabeza y se la puso en los genitales diciéndole festejame el gol acá”, expresó. El chico, llorando, fue a contarle a su madre y cuando la mujer salió a reclamarle al adolescente, el chico comenzó a agredir a la mujer. “A los minutos aparecieron 7 mujeres agrediéndola con piñas y patadas”, relata Villordo.

El niño corrió a su abuela a buscar a su papá. Cuando Villordo llegó a defender a su esposa, también fue agredido por las mujeres y por hombres que se sumaron a la tremenda paliza. El hijo mayor de Villordo, de 18 años, intervino intentando defender a su padre, y también recibió la agresión. El calvario duró varios minutos hasta que Gastón Villordo, como pudo, se levantó y junto a su hijo lograron huir de los agresores.

Los violentos se subieron a una camioneta y huyeron del lugar. Villordo dice que la Policía tardó 40 minutos en llegar cuando vive a 7 cuadras de la Comisaría 6ta. El comerciante denunció con nombre y apellido a sus agresores, a los que catalogó como “una familia conflictiva”.

“Son vecinos del barrio. Hace más de un año que empezaron a vivir ahí. Ya han habido otras situaciones, una vez vino gente y les tiroteó la casa. Nuestro barrio siempre ha sido un barrio muy tranquilo, esta casa estuvo mucho tiempo desocupada hasta que llegó esta familia conflictiva”, expresó. “Es increíble que nadie hace nada por detenerlos, no entiendo los tiempos de la Justicia ¿qué más hay que esperar?”, se quejó.

Villordo presentó los estudios médicos que constataron como “lesiones graves” la agresión sufrida él, su esposa y su hijo, incluso el jefe de familia sufrió fractura de tabique. Además, denunció el robo de dinero en efectivo que tenía en el bolsillo, los celulares de la familia e incluso de su celular realizaron transferencias a la cuenta de uno de los integrantes de la familia. “Estamos todos con miedo. Los vecinos del barrio están preocupados, ya no sabemos qué hacer”, relató Villordo.