Rescataron a seis enduristas tras quedar varados en Zonda por falta de combustible

Un amplio operativo de la Policía de San Juan se desplegó desde la madrugada de este lunes luego de que se perdiera el contacto con cinco enduristas y un guía que habían salido el domingo por la mañana a recorrer zonas montañosas de la provincia.

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Tras varias horas de incertidumbre, durante la tarde se logró restablecer la comunicación con el grupo y confirmar que todos estaban a salvo, junto a sus motocicletas, aunque sin poder regresar desde los cerros del departamento Zonda .

Según informaron fuentes oficiales, la situación se originó cuando el grupo demoró más de lo previsto su travesía y decidió pasar la noche en la zona de Corral de Piedra. Ya este lunes, al intentar regresar por el sector de Los Helechos, varios de los motociclistas se quedaron sin combustible, lo que obligó a algunos a desplazarse en busca de abastecimiento.

Ante la falta de noticias, se activó el protocolo de búsqueda con la intervención del Grupo GERAS, efectivos de la Subcomisaría Los Berros y personal de la División Rural. Posteriormente, el guía logró comunicarse con un familiar y confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud, lo que permitió orientar el operativo.

Finalmente, el personal policial logró asistir al grupo a la altura de Los Berros y garantizar su regreso seguro. Los seis involucrados ya se encuentran en sus respectivos domicilios.

Otro caso similar sucedió la semana pasada

El episodio recuerda a un hecho reciente ocurrido la semana pasada, cuando el endurista Martín Flores Saldívar, de 45 años, también se extravió en Zonda por falta de combustible y fue hallado al día siguiente en buenas condiciones.

Flores Saldívar, vecino de Sarmiento y cuñado del intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, había sido visto por última vez el domingo 15 de marzo alrededor de las 17 en el camino hacia el cerro El Tontal. Según trascendió, el hombre se habría quedado sin nafta mientras descendía y quedó aislado en un área de difícil acceso.

Tras encontrarlo, fue trasladaron en helicóptero hacia la Ciudad de San Juan.