Hallaron sano y salvo al motociclista perdido en Los Berros: el lugar donde lo encontraron

El motociclista que era intensamente buscado desde el domingo en la zona precordillerana de Los Berros fue hallado con vida este lunes en el sector de Corral de Piedra, luego de permanecer varias horas incomunicado tras quedarse sin combustible durante una travesía por la montaña.

Buscan a un motociclista desaparecido en la zona de Los Berros tras una travesía por la montaña

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Se trata de Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años, vecino de Sarmiento y cuñado del intendente de 25 de Mayo , Rodolfo Jalife , quien había sido visto por última vez el domingo alrededor de las 17 en el camino hacia el cerro El Tontal. Según trascendió, el hombre se habría quedado sin nafta mientras descendía y quedó aislado en un área de difícil acceso. Además, confirmaron que desde la zona donde lo encontraron hasta la Ciudad de San Juan, lo trasladaron en helicóptero .

El operativo de búsqueda se había activado luego de que un grupo de motociclistas denunciara su desaparición. De acuerdo con fuentes policiales, el alerta se originó tras un llamado al 911 realizado por Alejandro Luna, uno de los integrantes de la travesía.

Según su relato, el domingo cerca de las 9 de la mañana seis motociclistas partieron desde la localidad de Los Berros y tomaron el camino por Quebrada de la Flecha con destino hacia el cerro Pirca y el cerro El Tontal, con la intención de llegar hasta Barreal.

Durante el regreso, el grupo se detuvo para asistir a uno de los motociclistas que había tenido un inconveniente mecánico. En ese momento, Flores Saldívar decidió continuar el descenso por su cuenta a bordo de una motocicleta Yamaha WR450.

Minutos después, cuando el resto retomó la marcha para alcanzarlo, ya no lograron verlo en la zona de Corral de Piedra ni pudieron establecer contacto con él. Sus compañeros comenzaron a buscarlo durante varias horas, pero ante la falta de resultados y la llegada de la noche regresaron a Los Berros y alrededor de las 22 realizaron la denuncia ante la Policía.

A partir de ese momento se desplegó un operativo de rastrillaje en la zona precordillerana cercana al límite con el departamento Calingasta, un sector caracterizado por su geografía compleja, senderos de difícil acceso y bajas temperaturas.

Finalmente, durante la jornada del lunes el motociclista fue localizado en el sector de Corral de Piedra, lo que permitió dar por finalizado el operativo de búsqueda.