Buscan a un motociclista desaparecido en la zona de Los Berros tras una travesía por la montaña

Un operativo de búsqueda se activó en la zona de Los Berros luego de que un grupo de motociclistas denunciara la desaparición de uno de sus compañeros durante una travesía por la montaña.

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El hombre buscado es Martín Leonardo Flores Saldívar, de 45 años , quien fue visto por última vez este domingo alrededor de las 17 horas del domingo en el sector de Corral de Piedra, en el camino hacia el cerro El Tontal.

De acuerdo con fuentes policiales, el alerta se originó tras un llamado al 911 realizado por Alejandro Luna. El motociclista informó que había salido a recorrer la zona junto a varios amigos y que, durante el regreso, uno de los integrantes del grupo quedó rezagado y luego perdieron contacto con él .

Según relató, la travesía comenzó cerca de las 9 de la mañana, cuando seis motociclistas partieron desde Los Berros y tomaron el camino por Quebrada de la Flecha con destino hacia el cerro Pirca y el cerro El Tontal. El objetivo del recorrido era llegar hasta la localidad de Barreal.

En el trayecto de regreso, el grupo se detuvo para asistir a uno de los motociclistas que había tenido un inconveniente. En ese momento, Flores Saldívar continuó el descenso por su cuenta a bordo de una Yamaha WR450 de color azul y blanco.

Minutos después, el resto retomó la marcha con la intención de alcanzarlo, pero al llegar a la zona de Corral de Piedra ya no lograron verlo ni establecer contacto con él.

Ante la preocupación, los compañeros comenzaron a buscarlo por el sector durante varias horas. Sin embargo, al no obtener resultados y ante la caída de la noche, decidieron regresar a Los Berros y cerca de las 22 realizaron la denuncia ante la Policía.

Tras el aviso, las autoridades pusieron en marcha un operativo de rastrillaje para intentar ubicar al motociclista. Las tareas se concentran en el área precordillerana cercana al límite con el departamento Calingasta, un sector caracterizado por su geografía complicada, senderos de difícil acceso y bajas temperaturas.