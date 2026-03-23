Nueva denuncia contra el empresario Daher: lo acusaron de entregar cheques sin fondos por más de $80 millones

El empresario sanjuanino Elías Federico Daher Crim , vinculado a la firma “Maderas Daher” , volvió a quedar en la mira de la Justicia tras ser denunciado nuevamente por presuntas estafas mediante la entrega de cheques sin fondos . Las presentaciones fueron radicadas ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas y describen maniobras que habrían generado perjuicios económicos millonarios .

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Una de las denuncias fue impulsada por un hombre de apellido García Quintero , socio gerente de Asfaltera del Oeste SRL , quien acusó a Daher y a Claudio Alejandro Silva por operaciones comerciales realizadas entre junio de 2025 y enero de 2026 .

Según consta en la presentación, la empresa proveedora entregó materiales para la construcción —como membranas asfálticas, emulsión, montantes y otros insumos— que fueron abonados con cheques electrónicos de pago diferido . Sin embargo, al momento de ser presentados al cobro, todos los valores fueron rechazados por falta de fondos .

El perjuicio económico denunciado asciende a $20.290.000 , mientras que, pese a los reclamos extrajudiciales, no hubo regularización de la deuda.

En paralelo, una segunda denuncia fue presentada por un hombre de apellido Fernández , quien aseguró haber entregado un préstamo de $62 millones a Daher en septiembre de 2025 . Como garantía, el empresario habría emitido 13 cheques de pago diferido , todos rechazados posteriormente por la causal “sin fondos” .

De acuerdo al escrito, tras los incumplimientos se envió una carta documento en febrero de 2026 que tampoco obtuvo respuesta, lo que reforzó la sospecha de una maniobra fraudulenta.

Ambas denuncias sostienen que no se trataría de simples incumplimientos comerciales, sino de un presunto esquema de estafa, en el que los cheques habrían sido utilizados como herramienta para generar confianza y concretar operaciones sin respaldo económico.

Los denunciantes también remarcaron que existen antecedentes recientes que involucran al empresario en maniobras similares, lo que podría evidenciar un patrón de conducta reiterado.

Cabe recordar que, en febrero de 2026, la Justicia sanjuanina homologó un acuerdo de reparación integral en otra causa por estafas que también tuvo como protagonista a Daher y a un hermano de un jugador de San Martín de San Juan. En ese expediente, se investigó una maniobra con cheques sin fondos que generó un perjuicio cercano a los $130 millones.

Si bien en ese caso se avanzó con la restitución de dinero y bienes —incluyendo un camión y una propiedad— el sobreseimiento quedó supeditado al cumplimiento total del acuerdo y a la correcta registración de los bienes transferidos.

Ahora, con estas nuevas denuncias, la situación judicial del empresario vuelve a complicarse, mientras la fiscalía deberá analizar si existe una modalidad reiterada de estafa y avanzar con las medidas solicitadas, entre ellas embargos e inhibiciones de bienes para garantizar una eventual reparación a las víctimas.