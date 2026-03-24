Con una máxima que alcanzará los 30°C, así estará el tiempo en San Juan este martes 24 de marzo

El pronóstico del tiempo para este martes 24 de marzo en San Juan indica condiciones estables, con una máxima alta y con cielo despejado durante la mañana y algo nublado por la noche, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Según el pronóstico correspondiente al martes 24 de marzo, se espera una jornada sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 30°C, marcando una jornada calurosa durante gran parte del día. Por la mañana, la temperatura rondará los 12°C, ascendiendo hasta los 30°C en horas de la tarde.

El viento será del sector norte moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h durante el día.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smnnn Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.