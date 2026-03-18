Brutal golpiza por celos en Vallecito: Laureano Quiroga fue condenado y enviado a la cárcel

El caso de la brutal golpiza ocurrida en Vallecito tuvo una resolución judicial : Axel Laureano Quiroga Martínez fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones graves y la declaración de reincidencia , en un hecho que tuvo como trasfondo un conflicto sentimental.

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A casi dos meses de iniciada la investigación, la defensa del imputado, Jorge Olivera Legleu, decidió llegar a un acuerdo de juicio abreviado y este fue aceptado por el fiscal del caso, Adrián Riveros, que remplazó al fiscal Francisco Pizarro, instructor original de la causa .

Debido a que contaba con una condena previa, la pena fue de cumplimiento efectivo , por lo que el joven fue enviado directamente al penal de Chimbas . El agresor ya registraba una condena anterior de seis meses de prisión condicional por lesiones leves y violación de domicilio en un contexto de violencia de género. A este castigo se le sumó el de un año de prisión por las lesiones graves provocadas contra un joven en Vallecito, Caucete .

El hecho que derivó en la revocación de la condicional y posterior suma de otra condena ocurrió el 13 de enero de 2026 , cuando F.J.F.D. fue víctima de una feroz agresión en la zona de Vallecito. Según consta en la causa, todo se desencadenó cerca de la medianoche, cuando la víctima circulaba en su vehículo y advirtió que otro automóvil lo seguía de manera intimidante.

De acuerdo a la denuncia, el agresor habría intentado embestirlo desde atrás. Al detenerse para intentar dialogar, F.J.F.D. fue atacado a golpes de puño en el rostro y amenazado de muerte hasta perder el conocimiento.

El hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud con lesiones de extrema gravedad, entre ellas traumatismo encéfalo craneano, fracturas faciales y severos daños oculares, con riesgo de perder la visión en uno de sus ojos.

La investigación determinó que no se trataba de un hecho aislado. Según el testimonio de la víctima, ambos mantenían conflictos desde hacía más de un año y medio, luego de que F.J.F.D. mantuviera una relación con la expareja del agresor. Incluso, habría existido un episodio violento previo que no fue denunciado.

Tras tareas investigativas, personal policial logró detener a Quiroga Martínez en el departamento San Martín. Durante el proceso judicial, el acusado se abstuvo de declarar.

En la etapa inicial de la causa, el juez de feria, Gabriel Meglioli, había dispuesto una prisión preventiva de 90 días en una comisaría de Caucete, luego de que la defensa argumentara que al imputado “le horrorizaba” ir al penal. Sin embargo, con el avance del proceso y la confirmación de su responsabilidad penal, finalmente fue condenado a prisión efectiva.

Mientras tanto, la víctima continúa bajo seguimiento médico debido a las secuelas de la brutal golpiza. La causa dejó al descubierto un grave episodio de violencia motivado por celos que casi termina en tragedia.