Camping donde murió un niño al que se le cayó un arco: casi 72 horas después, el descargo del Círculo de Oficiales Desde la Comisión Directiva hablaron sobre el hecho que causó conmoción.

Este domingo en la tarde, un nene de 13 años murió luego de festejar un gol y colgarse del travesaño en un camping, ubicado en calle Dr. Ortega antes de San Miguel. La estructura cedió y se le vino encima al menor, quien sufrió una severa lesión en el cráneo y acabó con su vida.

Luego de 72 horas, la Comisión Directiva de la Asociación Civil del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, emitió un comunicado y explicó que se pusieron a disposición de la Justicia. “Lamenta profundamente el hecho ocurrido en las instalaciones de nuestra entidad el pasado domingo 2 de noviembre”, comenzó.

Posteriormente, expresaron que se trata de un “difícil contexto” y manifestaron su “acompañamiento y respeto a la familia afectada por tan dolorosa circunstancia”.

Finalmente, informaron a los “asociados, a los medios de comunicación y a la comunidad en general que la institución se encuentra a plena disposición de la Justicia y colabora activamente en el marco de la investigación judicial correspondiente. Por tal motivo, no resulta posible brindar información ni emitir declaraciones públicas, hasta tanto avance dicho proceso”.

El hecho

Un chico de 13 años perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras jugaba al fútbol con otros menores durante un cumpleaños familiar, en el camping del Círculo de Oficiales, en Rawson.

Según informaron fuentes judiciales, el adolescente, identificado como Martín Páez, jugaba con un grupo de niños cuando se colgó del travesaño de un arco para festejar un gol, según lo que indicaron fuentes judiciales. En la investigación, determinaron que ese acto inocente del menor fue letal, ya que, su cuerpo se balanceó, la estructura cedió y cayó sobre su rostro, provocándole lesiones de extrema gravedad.

El menor fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, pero llegó sin signos vitales, cerca de las 20.