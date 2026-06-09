Carpintería: delincuentes vestidos como policías maniataron y desvalijaron a una pareja

Cuatro ladrones simularon ser efectivos policiales, redujeron a los moradores y escaparon con dinero, teléfonos y otros elementos de valor.

Momentos de extrema tensión vivió una pareja de adultos mayores en la localidad de Carpintería, departamento Pocito, cuando cuatro delincuentes vestidos con prendas similares a las utilizadas por fuerzas de seguridad ingresaron a su vivienda y concretaron un violento robo.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió durante la madrugada. Los asaltantes llegaron hasta la propiedad y, al grito de “somos policías”, lograron que las víctimas abrieran la puerta. Una vez dentro, redujeron a la pareja, los maniataron y comenzaron a revisar cada sector de la casa en busca de objetos de valor.

Los delincuentes permanecieron varios minutos en el inmueble y se apoderaron de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de valor. Tras concretar el golpe, escaparon del lugar sin dejar rastros.

Luego de lograr liberarse, las víctimas dieron aviso a la Policía. A partir de la denuncia, se inició una investigación para identificar a los autores del hecho y determinar si integran una banda dedicada a este tipo de robos bajo la modalidad de falsa identidad policial.