Caso Jairo Malla: impugnaron el juicio abreviado contra la conductora Vanesa Carrascosa

La querella del caso Jairo Malla presentó un recurso para revocar la sentencia de tres años de prisión condicional otorgada a la conductora de la camioneta que mató al motociclista en Rawson , tras un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa .

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En diálogo con DIARIO DE CUYO , la mamá de la víctima, Alejandra Esquivel , denunció que la imputada circulaba a casi 100 km/h en una camioneta de tres toneladas al momento del siniestro fatal.

En una nueva instancia del proceso judicial por la muerte de Malla , la querella presentó formalmente un recurso de impugnación con el objetivo de revocar el fallo que condenó a Vanesa Carrascosa Font a una pena de ejecución condicional. Tras una audiencia de exposición de argumentos, el juez de impugnación, Renato Roca , informó que la resolución definitiva sobre este recurso se dará a conocer por escrito en un plazo aproximado de un mes.

La familia de la víctima mantuvo una enérgica resistencia al acuerdo de juicio abreviado pactado entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa de la imputada. Según manifestaron, la calificación de homicidio culposo doblemente agravado amerita una pena de cumplimiento efectivo debido a la gravedad de los agravantes.

Entre los puntos denunciados por la querella destacaron la velocidad excesiva : las pericias determinaron que Carrascosa circulaba a una velocidad mínima de 98,75 km/h, superando por más de 30 km/h el límite permitido.

También dijeron que hubo conducción temeraria: los familiares sostienen que manejar un vehículo de gran porte (una camioneta Amarok V6 de aproximadamente 3 toneladas) a esa velocidad en un cruce peligroso constituye una actitud temeraria.

Por último hablaron sobre la prioridad de paso: afirmaron que Jairo Malla, quien circulaba en una moto Honda 125 cc por Avenida España, tenía la prioridad de paso al momento del impacto.

La sentencia en disputa

El siniestro ocurrió el 11 de febrero de 2024 en la intersección de calle Superiora y Avenida España, en el departamento de Rawson, mientras el semáforo se encontraba en amarillo intermitente. Producto del fuerte impacto, el joven motociclista falleció de forma inmediata por traumatismos de cráneo y abdomen.

Originalmente, el juez Alberto Caballero homologó el acuerdo de juicio abreviado, sentenciando a la conductora a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir. El magistrado explicó en su fallo que, aunque la querella tiene derecho a ser escuchada, su oposición no es vinculante según el artículo 415 del Código Procesal Penal. Al no poseer antecedentes penales, se consideró que la pena se ajustaba a derecho y permitía la ejecución condicional.

Sin embargo, los abogados querellantes, Néstor Olivera y Marcelo Sandez Luján, solicitaron una pena de cinco años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación. Argumentan que el acuerdo no cumple con el concepto de "acuerdo pleno" y que la sanción mínima otorgada no resguarda la centralidad de la víctima en el proceso

.Actualmente, Vanesa Carrascosa Font mantiene su libertad bajo reglas de conducta, mientras se espera que el tribunal de impugnación resuelva si mantiene la condena inicial o hace lugar al pedido de la familia de Malla.