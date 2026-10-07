Caso Loan: Caillava, la esposa del sanjuanino Carlos Pérez, declaró por primera vez, se quebró y negó haber subido al nene al auto

María Victoria Caillava declaró por primera vez desde que comenzó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña y protagonizó uno de los momentos de mayor tensión de las últimas audiencias. La exfuncionaria municipal se quebró durante su exposición y negó de manera categórica haber trasladado al nene en alguno de los vehículos que utilizaba junto a su esposo, el sanjuanino Carlos Pérez.

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“ Nosotros nunca lo subimos en el auto ”, aseguró Caillava ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Su declaración era una de las más esperadas porque había permanecido en silencio durante los primeros meses del debate y su defensa había anticipado que quería responder a los distintos señalamientos que surgieron en las audiencias.

Caillava es una de las siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan , desaparecido el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Con su testimonio se convirtió en la cuarta imputada de la causa principal en declarar, después de Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y el excomisario Walter Maciel.

Uno de los ejes más sensibles alrededor de Caillava y Pérez es la Ford Ranger blanca que utilizaba el matrimonio . El vehículo fue sometido a distintos peritajes durante la investigación y volvió a ocupar un lugar central durante el juicio.

En una de las audiencias, un perito explicó que se había registrado una reacción al luminol en la parte delantera de la camioneta, aunque aclaró que durante el procedimiento le indicaron que esa reacción podía corresponder a restos de insectos.

La investigación también incorporó otros análisis sobre los vehículos de la pareja. En agosto, investigadores de la Policía Federal declararon que se habían detectado rastros de ADN masculino en una rueda delantera de la Ford Ranger y señalaron que las pruebas odorológicas marcaron presencia compatible con Loan tanto en esa camioneta como en el baúl del Ford Ka del matrimonio.

Frente a ese conjunto de elementos, la declaración de Caillava buscó fijar por primera vez su propia versión ante los jueces y rechazar una de las principales sospechas que atraviesan la investigación: que Loan hubiera sido trasladado en uno de esos vehículos.

El viaje a Corrientes y las explicaciones que debía dar

Otro de los movimientos analizados durante la causa fue la salida de Caillava y Pérez hacia la ciudad de Corrientes horas después de la desaparición. La defensa había adelantado que la exfuncionaria explicaría tanto lo ocurrido después del almuerzo en la casa de la abuela Catalina como los motivos de ese viaje.

También estaba previsto que respondiera preguntas sobre su estado de salud. A lo largo del juicio distintos testimonios pusieron bajo análisis el cuadro de tos que había manifestado y la consulta médica que realizó en Corrientes al día siguiente de la desaparición.

Su testimonio se produce además después de que otros imputados expusieran hipótesis contrapuestas. El excomisario Walter Maciel declaró en septiembre que, según su propia interpretación de las pruebas, Loan habría sido atropellado y luego ocultado, y señaló a Pérez, Caillava y Laudelina Peña como responsables. Esa versión fue presentada por Maciel como su hipótesis y no constituye una conclusión judicial firme.

Más de dos años sin saber dónde está Loan

Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Más de dos años después, su paradero continúa siendo desconocido mientras avanza el juicio oral en Corrientes.

La Justicia ya descartó en otra causa la hipótesis de trata de personas respecto de los acusados actualmente sometidos a juicio, pero el debate continúa intentando determinar qué ocurrió con el chico después de que se alejara del almuerzo familiar.

La declaración de Caillava abrió así un nuevo capítulo dentro del proceso. Después de meses de silencio, la exfuncionaria decidió hablar ante los jueces y dejó una negativa tajante sobre uno de los puntos más sensibles del expediente: “Nosotros nunca lo subimos en el auto”.