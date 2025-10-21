Caso Tellechea: los rostros de un fallo histórico en 20 imágenes Se conoció este martes el fallo del Tribunal Oral Federal en la causa de desaparición forzosa de Raúl Tellechea a través del cual absolvieron a los 10 imputados.

Este mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado por las Juezas de Cámara: Eliana Beatriz Rattá Rivas, Gretel Diamante y María Carolina Pereira decidió absolver a todos los imputados en la causa por la que se investigaba la desaparición forzosa de Raúl Tellechea. La Fiscalía y la Querella habían pedido prisión perpetua para los imputados.

La tensión fue evidente en la sala y mientras avanzaba la lectura, las caras fueron cambiando. La tristeza y el dolor de parte de los hijos de Tellechea por un lado, el alivio de los imputados por otro.